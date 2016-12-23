Поволжский банк заключил первый договор счета эскроу

Поволжский банк ПАО Сбербанк заключил первый договор счета эскроу в рублях и иностранной валюте.

Такой договор подразумевает открытие банком (эскроу-агентом) специального счета для учета и блокирования денежных средств, полученных от владельца счета (депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при возникновении предусмотренных договором оснований. Данный инструмент взаимодействия между контрагентами появился в ГК РФ С 1 июля 2014 года, но широкого распространения в России не получил. Первая сделка купли/продажи акций с использованием договора эскроу между клиентами Поволжского банка ПАО Сбербанк произошла в декабре 2016 года.

Договор счета эскроу - достаточно гибкая и универсальная конструкция, которая позволяет повысить уверенность сторон сделки в том, что они получат то, на что рассчитывали. В крайнем случае, даже если сделка не состоится, депонент сможет вернуть себе часть тех денег, которые он планировал передать бенефициару, но не передал в силу того, что тот не исполнил своих обязательств надлежащим образом.

Счет эскроу обеспечивает надлежащее обеспечение обязательств по основному договору и одинаково удобен как для физических лиц, так и для юридических.

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