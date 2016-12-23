Определены даты первых трех весенних матчей "Крыльев Советов"

РФПЛ определила даты мартовских матчей чемпионата России по футболу, которые включают в себя три тура.
В 18-м туре 5 марта (воскресенье) "Крылья Советов" на своем поле примут московский "Локомотив". В Самару железнодорожники приедут сразу после кубковой игры с "Тосно" в ¼ финала.
11 марта (суббота) в рамках 19-го тура самарцы на выезде сыграют с "Уфой". А 19-го марта (воскресенье) пройдет матч 20-го тура "Крылья Советов" - "Ростов".
Время матчей будет утверждено позднее, сообщает официальный сайт самарского клуба.
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет