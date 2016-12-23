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Футбол Спорт

Определены даты первых трех весенних матчей "Крыльев Советов"

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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РФПЛ определила даты мартовских матчей чемпионата России по футболу, которые включают в себя три тура.

В 18-м туре 5 марта (воскресенье) "Крылья Советов" на своем поле примут московский "Локомотив". В Самару железнодорожники приедут сразу после кубковой игры с "Тосно" в ¼ финала.

11 марта (суббота) в рамках 19-го тура самарцы на выезде сыграют с "Уфой". А 19-го марта (воскресенье) пройдет матч 20-го тура "Крылья Советов" - "Ростов".

Время матчей будет утверждено позднее, сообщает официальный сайт самарского клуба.

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