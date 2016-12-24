В Самаре за сутки в ДТП пострадали два несовершеннолетних пешехода

В четверг, 22 декабря, в Самаре в ДТП пострадали два несовершеннолетних пешехода, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным полицейских, в 8:40 в Кировском районе неизвестный водитель следовал по ул. Транзитной со стороны ул. Самолетной и сбил 14-летнюю девочку. Пострадавшая получила травмы, с которыми ее госпитализировали.

А в 13:50 на территории Октябрьского района 25-летний водитель Lada Kalina, двигаясь по ул. Потапова со стороны ул. Финской, сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. После ДТП пострадавшую госпитализировали.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют родителям чаще напоминать своим детям о необходимости соблюдать ПДД. А водителям необходимо помнить о том, что при появлении ребенка на проезжей части или у края тротуара необходимо снизить скорость и быть предельно бдительным