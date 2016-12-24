В Самаре за сутки в ДТП пострадали два несовершеннолетних пешехода

В четверг, 22 декабря, в Самаре в ДТП пострадали два несовершеннолетних пешехода, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По данным полицейских, в 8:40 в Кировском районе неизвестный водитель следовал по ул. Транзитной со стороны ул. Самолетной и сбил 14-летнюю девочку. Пострадавшая получила травмы, с которыми ее госпитализировали.
А в 13:50 на территории Октябрьского района 25-летний водитель Lada Kalina, двигаясь по ул. Потапова со стороны ул. Финской, сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. После ДТП пострадавшую госпитализировали.
Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют родителям чаще напоминать своим детям о необходимости соблюдать ПДД. А водителям необходимо помнить о том, что при появлении ребенка на проезжей части или у края тротуара необходимо снизить скорость и быть предельно бдительным
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был