Численность безработных в Тольятти за год снизилась 7,4%

В Тольятти численность безработных за год снизилась 7,4%. Об этом рассказал директор "Центра занятости населения г. о. Тольятти" Владимир Багаев на заседании Координационного совета по стратегическому развитию Тольятти, которое прошло 22 декабря.
Начиная с мая, в Тольятти отмечалось последовательное снижение регистрируемой безработицы.
На сегодня численность стоящих на учете безработных горожан составляет 7749 человек, что на 7,4% меньше, чем в начале года. Вместе с тем, возросло число вакансий. Заявленная потребность в работниках сегодня составляет 3651 человек, тогда как в начале года требовалось 3437 сотрудников.
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Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?