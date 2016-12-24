Численность безработных в Тольятти за год снизилась 7,4%

В Тольятти численность безработных за год снизилась 7,4%. Об этом рассказал директор "Центра занятости населения г. о. Тольятти" Владимир Багаев на заседании Координационного совета по стратегическому развитию Тольятти, которое прошло 22 декабря.

Начиная с мая, в Тольятти отмечалось последовательное снижение регистрируемой безработицы.

На сегодня численность стоящих на учете безработных горожан составляет 7749 человек, что на 7,4% меньше, чем в начале года. Вместе с тем, возросло число вакансий. Заявленная потребность в работниках сегодня составляет 3651 человек, тогда как в начале года требовалось 3437 сотрудников.