В Безенчукском районе задержали мужчину со 135 г марихуаны

Полицейские изъяли наркотик у жителя Безенчукского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого около дома на ул. Тимирязева в пос. Безенчук. Во время досмотра у него обнаружили более 135 г марихуаны.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков в крупном размере".