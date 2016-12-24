В Безенчукском районе задержали мужчину со 135 г марихуаны

Полицейские изъяли наркотик у жителя Безенчукского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого около дома на ул. Тимирязева в пос. Безенчук. Во время досмотра у него обнаружили более 135 г марихуаны.
Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков в крупном размере".
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))