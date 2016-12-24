В Сызрани водитель, решивший второй раз покататься пьяным, может понести уголовную ответственность

В Сызрани возбудили уголовное дело в отношении мужчины, повторно севшего за руль пьяным. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Вечером 19 ноября на ул. Котовского инспекторы ГИБДД за нарушение ПДД остановили Lada Priora. Управлял автомобилем 24-летний безработный житель Октябрьска, от которого исходил запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило, мужчина был нетрезв.

Кроме того, выяснилось, что 28 июля 2016 г. уже вступило в силу решение суда, которым он был на полтора года лишен водительских прав за аналогичное нарушение, а также должен был выплатить штраф 30 тыс. рублей.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию".