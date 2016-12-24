На дороге Сызрань — Волжский Утес водитель Chevrolet Niva опрокинул машину в кювет

В пятницу, 23 декабря, в Самарской области, на трассе Сызрань — Волжский Утес произошло ДТП, в котором пострадал автомобилист. Об этом сообщает ktv-ray.ru.

В 12:33 52-летний водитель Chevrolet Niva, по предварительной версии, не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

Мужчина с травмами попал в больницу.