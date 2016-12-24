Пожарные спасли пожилую женщину из горящего дома в центре Сызрани

В субботе, 24 декабря, на ул. Свердлова в Сызрани произошел крупный пожар. Об этом сообщает syzran-small.ru.
Около 16:00 загорелся деревянный дом на три квартиры на ул. Свердлова, 28. Прибывшие пожарные спасли пожилую хозяйку одной из квартир. Во второй жила девушка с ребенком и престарелой мамой. Третья квартира пустовала.
По деревянным конструкциям огонь быстро распространился на крышу и чердак, охватив всю площадь дома. На месте ЧП работали многочисленные подразделения пожарных. Площадь возгорания составила около 200 кв. м.
Помощь медиков потребовалась двум женщинам, которым стало плохо.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление