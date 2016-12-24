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Пожары Происшествия

Пожарные спасли пожилую женщину из горящего дома в центре Сызрани

СЫЗРАНЬ. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: syzran-small.ru

В субботе, 24 декабря, на ул. Свердлова в Сызрани произошел крупный пожар. Об этом сообщает syzran-small.ru.

Около 16:00 загорелся деревянный дом на три квартиры на ул. Свердлова, 28. Прибывшие пожарные спасли пожилую хозяйку одной из квартир. Во второй жила девушка с ребенком и престарелой мамой. Третья квартира пустовала.

По деревянным конструкциям огонь быстро распространился на крышу и чердак, охватив всю площадь дома. На месте ЧП работали многочисленные подразделения пожарных. Площадь возгорания составила около 200 кв. м.

Помощь медиков потребовалась двум женщинам, которым стало плохо.

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Последние комментарии

Юляшка Мальцева 11 декабря 2016 18:38 Пенсионерка отравилась угарным газом и получила ожоги в загоревшемся доме в пос. Ясная Поляна

Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

Мария Михайлова 11 декабря 2016 10:57 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:43 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление

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