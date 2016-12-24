Пожарные спасли пожилую женщину из горящего дома в центре Сызрани

В субботе, 24 декабря, на ул. Свердлова в Сызрани произошел крупный пожар. Об этом сообщает syzran-small.ru.

Около 16:00 загорелся деревянный дом на три квартиры на ул. Свердлова, 28. Прибывшие пожарные спасли пожилую хозяйку одной из квартир. Во второй жила девушка с ребенком и престарелой мамой. Третья квартира пустовала.

По деревянным конструкциям огонь быстро распространился на крышу и чердак, охватив всю площадь дома. На месте ЧП работали многочисленные подразделения пожарных. Площадь возгорания составила около 200 кв. м.

Помощь медиков потребовалась двум женщинам, которым стало плохо.