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Культура

В Самарской филармонии пройдет новогоднее представление "Конек-Горбунок"

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 декабря, в 10:30, на сцене Самарской филармонии пройдет новогоднее музыкальное представление "Конек-Горбунок".

Поэма Петра Ершова про Конька-Горбунка, написанная более 170 лет назад, вошла в золотой фонд русской литературы. Автор задумал произведение, когда прочитал только появившиеся сказки Пушкина. Многие критики считают, что первые четыре стиха юному тобольскому поэту набросал сам Пушкин, читавший рукописные тексты Ершова. Так ли это — неизвестно, но сказка Ершова до сих пор пользуется неизменной любовью детей и взрослых.

На сцене филармонии будет носиться белоснежная волшебная кобылица, зазвенят уздечками златогривые кони, озарит темноту ночи жар-птица. С помощью друга — Конька Иван освободит пленного Кита, попадет на небо к Месяцу Месяцовичу, нырнет в кипящие котлы, откуда выйдет красавцем и добудет для старого царя невесту — прекрасную Царь-девицу. А кому она достанется — зрители узнают на представлении.

В мероприятии принимают участие: артисты и солисты Самарской государственной филармонии, танцевальная группа детского музыкального театра "Задумка", ансамбль русских народных инструментов "Волга-folk-band".

Гостей праздника в Хрустальном фойе будет ждать веселый диксиленд дедов Морозов, а также хороводы, конкурсы, анимация с участием Деда Мороза и Снегурочки у новогодней елки.

Ребята из студии детского творчества "Фантазия" подготовили выставку рисунков по сказке "Конек-Горбунок", которые покажут в музее Самарской филармонии. Сами юные художники тоже придут посмотреть, как оживают персонажи сказки на сцене.

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