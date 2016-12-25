Двух человек подозревают в разбойном нападении на тольяттинца

Тольяттинские полицейские задержали двух ранее судимых мужчин 27 и 28 лет, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На ул. 40 лет Победы правоохранители заметили двух мужчин с большими сумками. Увидев патрульный автомобиль, они занервничали и попытались скрыться. При задержании в сумках мужчин нашли помимо планшетов, мобильного телефона и одежды, нашли паспорт, не принадлежащий ни одному из задержанных.

По адресу, указанному в документе, полицейские обнаружили мужчину, который рассказал, что недавно его ограбили. Двое злоумышленников, угрожая ножом, проникли в квартиру и избили его. Запугивая пострадавшего расправой над его семьей, преступники завладели имуществом и ценными вещами тольяттинца.

По статье "Разбой" возбуждено уголовное дело.