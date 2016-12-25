Двух человек подозревают в разбойном нападении на тольяттинца

Тольяттинские полицейские задержали двух ранее судимых мужчин 27 и 28 лет, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
На ул. 40 лет Победы правоохранители заметили двух мужчин с большими сумками. Увидев патрульный автомобиль, они занервничали и попытались скрыться. При задержании в сумках мужчин нашли помимо планшетов, мобильного телефона и одежды, нашли паспорт, не принадлежащий ни одному из задержанных.
По адресу, указанному в документе, полицейские обнаружили мужчину, который рассказал, что недавно его ограбили. Двое злоумышленников, угрожая ножом, проникли в квартиру и избили его. Запугивая пострадавшего расправой над его семьей, преступники завладели имуществом и ценными вещами тольяттинца.
По статье "Разбой" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))