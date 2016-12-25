Сызранца задержали по подозрению в краже вещей из гаража

В Сызрани 33-летнего ранее судимого местного жителя подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее 37-летний мужчина сообщил в полицию, что из его гаража на пр. 50 лет Октября пропали колеса, литые диски и строительные инструменты общей стоимостью 18 тыс. рублей.
Как выяснилось, гараж вскрыли, подобрав ключи. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
Подозреваемого задержали. По версии правоохранителей, он продал украденное имущество.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))