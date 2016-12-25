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Преступления Происшествия

Сызранца задержали по подозрению в краже вещей из гаража

СЫЗРАНЬ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани 33-летнего ранее судимого местного жителя подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее 37-летний мужчина сообщил в полицию, что из его гаража на пр. 50 лет Октября пропали колеса, литые диски и строительные инструменты общей стоимостью 18 тыс. рублей.

Как выяснилось, гараж вскрыли, подобрав ключи. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого задержали. По версии правоохранителей, он продал украденное имущество.

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