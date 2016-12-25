Со склада октябрьского предприятия вынесли две лебедки

В Октябрьске задержаны подозреваемые в краже с предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В полицию обратился 63-летний представитель организации и сообщил, что со склада пропали две металлические лебедки стоимостью более 30 тыс. рублей.
По версии правоохранителей, к преступлению причастны два 21-летних местных жителя. Их задержали. При обыске у молодых людей изъяли украденные лебедки. Предположительно, они собирались их продать.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))