Со склада октябрьского предприятия вынесли две лебедки

В Октябрьске задержаны подозреваемые в краже с предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратился 63-летний представитель организации и сообщил, что со склада пропали две металлические лебедки стоимостью более 30 тыс. рублей.

По версии правоохранителей, к преступлению причастны два 21-летних местных жителя. Их задержали. При обыске у молодых людей изъяли украденные лебедки. Предположительно, они собирались их продать.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.