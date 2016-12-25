Бомжа с героином задержали рядом с колонией

В Самаре полицейские задержали 27-летнего ранее судимого мужчину без определенного места жительства рядом с исправительной колонией. Его подозревают в причастности к распространению наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Во время досмотра у него изъяли несколько свертков с 35,3 г героина. По версии полиции, мужчина собирался сбыть вещество заключенным.
Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))