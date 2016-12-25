Бомжа с героином задержали рядом с колонией

В Самаре полицейские задержали 27-летнего ранее судимого мужчину без определенного места жительства рядом с исправительной колонией. Его подозревают в причастности к распространению наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Во время досмотра у него изъяли несколько свертков с 35,3 г героина. По версии полиции, мужчина собирался сбыть вещество заключенным. Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.