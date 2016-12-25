Самарский трамвай столкнулся с машиной "скорой помощи"

В субботу, 24 декабря, в Самаре произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи". Об этом сообщает tltgorod.ru.

Авария произошла на пересечении улиц Стара-Загоры и Ташкентской. По данным очевидцев, трамвай врезался в автомобиль экстренной службы, который ехал с выключенными звуковыми сигналами. После столкновения машина "скорой" перевернулась.

Данных о пострадавших нет.