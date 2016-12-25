На ул. Мориса Тореза водитель Lada Priora въехал в Volkswagen

В воскресенье, 25 декабря, на ул. Мориса Тореза в Самаре участником ДТП стал, предположительно, пьяный водитель. Об этом сообщает tltgorod.ru.

По словам очевидцев, водитель Lada Priora не справился с управлением, из-за чего машину занесло, и она врезалась в припаркованный Volkswagen.

От удара иномарку развернуло, а Lada Priora протащило вперед, машина остановилась поперек улицы.

Пострадал водитель вазовской иномарки, с травмами его госпитализировали.