В Художественном музее в дни школьных каникул пройдут квесты, экскурсии и мастер-классы

В Художественном музее в предновогоднюю неделю и в дни школьных каникул пройдут праздничные квесты, экскурсии и мастер-классы.
Новогодний квест "Зимний экспресс" можно посетить 26, 28–30 декабря и 5 — 8 января в 13:00.
Квест по залам русского искусства познакомит посетителей с традициями зимних праздников в России, начиная с зимних балов века XVIII века и до новогодних развлечений советской эпохи.
Билет стоит 120 рублей.
Экскурсия по тематической экспозиции "Зимняя сказка в музее" из собрания Самарского художественного музея познакомит самарского зрителя с тайнами музейных фондов — живописью и графикой, которая редко гостит в музейных залах.
Зима предстанет перед зрителем в самых разнообразных красках: у взрослых вызовет ностальгию нарядная череда веселых советских картинок, а дети смогут познакомиться с различными видами графического искусства и узнать все тонкости живописного изображения снега.
Экскурсия пройдет 26, 28–30 декабря и 5 — 8 января в 15:00, рекомендована для школьников от семи до 14 лет.
Билет стоит 100 рублей.
В дни школьных каникул можно посетить также интерактивную игру-экскурсию "Великий Карл".
Кроме экскурсий и квестов, Художественный музей организует также несколько мастер-классов.
26 декабря и 5 января в 14.00 пройдет мастер-класс "Рождественская елочка". Дети узнают историю традиции Рождественской Елки и какими были елочные игрушки, а также смогут создать свою уникальную рождественскую игрушку.
28 декабря и 6 января в 14.00 пройдет мастер-класс "Здравствуй, праздник!" Открытка или, как ее иногда называли в конце XIX — начале XX века, "артистическая карточка", имеет давнюю историю, о которой узнают участники мастер-класса, создавая свою крафт-открытку.
30 декабря и 8 января в 14.00 можно посетить мастер-класс "Рождественская звезда". Волшебное мерцание звезды как нельзя лучше передаст витражная техника, которая будет использована при создании главного символа праздника.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
У жителей Самары уникальная возможность увидеть творчестно лучших из лучших художников Санкт-Петербурга. Только с 12 по 20 августа.
Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)