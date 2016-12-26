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Музеи и выставки Культура

В Художественном музее в дни школьных каникул пройдут квесты, экскурсии и мастер-классы

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Художественном музее в предновогоднюю неделю и в дни школьных каникул пройдут праздничные квесты, экскурсии и мастер-классы.

Новогодний квест "Зимний экспресс" можно посетить 26, 28–30 декабря и 5 — 8 января в 13:00.

Квест по залам русского искусства познакомит посетителей с традициями зимних праздников в России, начиная с зимних балов века XVIII века и до новогодних развлечений советской эпохи.

Билет стоит 120 рублей.

Экскурсия по тематической экспозиции "Зимняя сказка в музее" из собрания Самарского художественного музея познакомит самарского зрителя с тайнами музейных фондов — живописью и графикой, которая редко гостит в музейных залах.

Зима предстанет перед зрителем в самых разнообразных красках: у взрослых вызовет ностальгию нарядная череда веселых советских картинок, а дети смогут познакомиться с различными видами графического искусства и узнать все тонкости живописного изображения снега.

Экскурсия пройдет 26, 28–30 декабря и 5 — 8 января в 15:00, рекомендована для школьников от семи до 14 лет.

Билет стоит 100 рублей.

В дни школьных каникул можно посетить также интерактивную игру-экскурсию "Великий Карл".

Кроме экскурсий и квестов, Художественный музей организует также несколько мастер-классов.

26 декабря и 5 января в 14.00 пройдет мастер-класс "Рождественская елочка". Дети узнают историю традиции Рождественской Елки и какими были елочные игрушки, а также смогут создать свою уникальную рождественскую игрушку.

28 декабря и 6 января в 14.00 пройдет мастер-класс "Здравствуй, праздник!" Открытка или, как ее иногда называли в конце XIX — начале XX века, "артистическая карточка", имеет давнюю историю, о которой узнают участники мастер-класса, создавая свою крафт-открытку.

30 декабря и 8 января в 14.00 можно посетить мастер-класс "Рождественская звезда". Волшебное мерцание звезды как нельзя лучше передаст витражная техника, которая будет использована при создании главного символа праздника.

Имеются противопоказания
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