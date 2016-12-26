В Тольятти мужчина и двое детей отравились угарным газом в машине

В воскресенье, 25 декабря, во втором часу дня, по предварительным данным, проезжавший неподалеку от СИЗО на Хрящевском шоссе водитель увидел в припаркованной машине мужчину и двух девочек, которые были без сознания, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных службах.

Мужчина открыл дверь машины, попытался привести находившихся в ней людей в чувства и вызвал "скорую".

Предварительно, пострадавшими от выхлопных газов автомобиля, оказались: 38-летний мужчина и девочки в возрасте 10 и 14 лет. Прибывшие врачи городской службы "03", сразу приняли все меры, чтобы спасти людей и увезли их в лечебные учреждения.