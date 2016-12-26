В Самарской филармонии пройдет новогоднее музыкальное представление "Левша"

В четверг, 29 декабря, в 11:00 и в 14:00 в Самарской филармонии покажут новогоднее музыкальное представление по мотивам повести Николая Лескова "Левша".

Зрителей ждет веселое скоморошье представление. Тульский мастер-оружейник Левша подковал английскую чудо-блоху, которую можно увидеть лишь в "мелкоскоп". Англичане в изумлении — они хотят переманить Левшу, соблазняют его деньгами, невестой. Но Левша любит Россию и рвется домой — тем более, что ему нужно сообщить очень важный "секрет" англичан.

За 40 минут до начала спектакля посетители смогут принять участие в веселых играх, мастер-классах и забавах, сфотографироваться у елки.

В представлении принимают участие: артисты и солисты Самарской государственной филармонии, танцевальная группа детского музыкального театра "Задумка", Ансамбль русских народных инструментов "Волга-folk-band".