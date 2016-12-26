Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина попала в заявочный лист Dubai Duty Free Tennis Championships, который пройдет с 19 по 25 февраля 2017 г., пишет gotennis.ru.

На турнире категории Premier с призовым фондом более $2,3 млн также примут участие российские теннисистки Светлана Кузнецова и Елена Веснина.