В "СамАрте" идут новогодние представления "Няня из Поднебесья" и "Сказки Пушкина"

В "СамАрте" с 22 по 30 декабря и со 2 по 8 января проходят новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.

В Большом зале в 10.00, 13.00 и 16.00 показывают музыкальное волшебное представление "Няня из Поднебесья". Увлекательные приключения для детей и взрослых с самой лучшей няней на планете научат дружбе, пониманию, манерам и этикету, а также помогут сохранить в каждом частичку детства и озорства.

Билеты стоят 280 и 300 руб., спектакль предназначен для возраста 6+ (5+).

В то же время в Малом зале можно посмотреть "Сказки Пушкина" — "истории от Александра Сергеевича Пушкина, вне виртуального мира гаджетов и интернета".

Истории, согретые теплом домашнего очага и мудростью рассказчицы Арины Родионовны, погружающие детей в мир взрослых, а взрослых — в мир детства, миры нешуточных страстей и волшебства.

Билеты стоят 280 и 300 рублей, спектакль предназначен для возраста 6+ (5+).