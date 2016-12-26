В "СамАрте" идут новогодние представления "Няня из Поднебесья" и "Сказки Пушкина"

В "СамАрте" с 22 по 30 декабря и со 2 по 8 января проходят новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.
В Большом зале в 10.00, 13.00 и 16.00 показывают музыкальное волшебное представление "Няня из Поднебесья". Увлекательные приключения для детей и взрослых с самой лучшей няней на планете научат дружбе, пониманию, манерам и этикету, а также помогут сохранить в каждом частичку детства и озорства.
Билеты стоят 280 и 300 руб., спектакль предназначен для возраста 6+ (5+).
В то же время в Малом зале можно посмотреть "Сказки Пушкина" — "истории от Александра Сергеевича Пушкина, вне виртуального мира гаджетов и интернета".
Истории, согретые теплом домашнего очага и мудростью рассказчицы Арины Родионовны, погружающие детей в мир взрослых, а взрослых — в мир детства, миры нешуточных страстей и волшебства.
Билеты стоят 280 и 300 рублей, спектакль предназначен для возраста 6+ (5+).
Последние комментарии
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.
Освистают