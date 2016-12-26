В Курумоч из-за метеоусловий не пускают семь рейсов

В понедельник, 26 декабря, из-за метеоусловий в Курумоч не могут прибыть семь рейсов. Эта информация содержится на онлайн-табло самарского аэропорта.

Самолеты из Москвы, Уфы, Ижевска, Сургута, Екатеринбурга и Тюмени задерживаются из-за неблагоприятных условий для посадки.