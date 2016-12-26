В Художественном музее открылась обновленная экспозиция иконописи и меднолитой пластики

В Художественном музее открылся зал с обновленной экспозицией русской иконописи и предметов религиозного культа XVI–XIX вв. из фондов.
Собрание Самарского областного художественного музея значительно и многообразно. Особое место в нем занимает коллекция русской иконописи XVI — начала ХХ века.
Самым ранним иконописным памятником, представленным в экспозиции, является икона "Спас оплечный" середины XVI века.
К произведениям иконописи конца XVI века относятся икона "Ветхозаветная Троица", поступившая в музей в 1918–1919 годы, и икона "Никола Зарайский с житием", созданная ярославским мастером.
Наиболее полно и разнообразно представлена в экспозиции музея русская иконопись XVII столетия. Иконы "Воскресение Господне. Сошествие во ад", "Рождество Христово", "Рождество Богоматери" являются образцами знаменитой ярославской школы, расцвет которой пришелся на XVII столетие.
В традициях иконописных мастерских Оружейной палаты последней трети XVII века создан образ "Богоматери Корсунской".
В постоянной экспозиции широко представлены иконы нового времени. К памятникам XVIII–XIX вв. относятся иконы "Троица Ветхозаветная", "Единородный Сыне и Слово Божие", "Троица Новозаветная" и другие.
В экспозиции музея выделен круг памятников, созданных в Сызрани в конце XIX — начале XX вв. Все иконы отличает стройность композиции, ясность иконографии, наличие своеобразного орнамента в виде черного цветка по золоченой лузге, некоторая графичность письма.
Прекрасными образцами "сызранской иконы" являются иконы "Богоматерь Неопалимая купина", "Семь Отроков Эфесских", "Богоматерь "Троеручица" и другие.
Особенно место в экспозиции отведено предметам культовой меднолитой пластики XVII — начала ХХ века, исполненным в различных литейных мастерских: Москве, Гуслицах, поморском Выге и других.
Последние комментарии
От души хочу пожелать успеха!
Молодцы! Хорошее начало!
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Посмотрим, как все организуют.
Была сегодня с внуком в зоопарке "Ноев ковчег", нам понравилось, зверушки чистые и ухоженные, нет вони (в отличии от нашего самарского зоопарка), ребята биологи очень отзывчивы, доброжелательны, не только показывают дают подержать и погладить животных, но и рассказывают очень интересно. Рекомендую посетить!)