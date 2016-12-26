16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В отношении водителя грузовика, разрушившего пост ДПС, ведется административное расследование В Приволжском районе столкнулись "четырнадцатая" и "Нива", погибла женщина Женщина и ребенок пострадали при столкновении трех машин на трассе Самара — Большая Черниговка В Самаре пострадала кондуктор автобуса, врезавшегося в столб Почти треть ДТП с пострадавшими в регионе связаны с плохо чищенными дорогами

ДТП Происшествия

Почти треть ДТП с пострадавшими в регионе связаны с плохо чищенными дорогами

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 96
Версия для печати

С 1 ноября по 19 декабря в Самарской области произошло 493 ДТП с пострадавшими, в 143 из которых (29 %) выявлены недостатки зимнего содержания дорог. Об этом сообщил и.о. начальника областного управления Юрий Некрасов.

"К сожалению, начиная с 1 ноября, когда выпал первый снег, организации, обслуживающие и федеральные, и региональные, и местные дороги, не справляются со своими задачами. С 1 ноября по 19 декабря в Самарской области произошло уже 493 ДТП с пострадавшими, в 143 из которых (29 %) выявлены недостатки зимнего содержания дорог", - приводит его слова "Самарское обозрение".

По словам Некрасова, за один только день, воскресенье 18 декабря, когда шел снег, произошло 15 ДТП с 9 погибшими и 31 раненым, 19 декабря - еще 15 происшествий, в которых пострадали 18 человек. Всем этим ДТП сопутствовали недостатки зимнего содержания дорог.

"Да, недостатки зимнего содержания дорог не являются причиной ДТП, поскольку Правила дорожного движения обязывают водителя выбирать скорость с учетом дорожных, метеорологических и прочих условий. Многие этого недопонимают, но состояние дорог ситуацию усугубляет и приводит к таким вот печальным последствиям", - отмечает полицейский.

Одним из факторов неудовлетворительной работы обслуживающих организаций Некрасов назвал отсутствие необходимого количества техники, а также ее изношенность.

"После окончания снегопада обслуживающим организациям дается 4-6 часов для наведения на дорогах порядка, - напоминает он. - А в снегопад высота снежного слоя не должна превышать 2 см. Ведь снег может идти весь день, сутки, несколько дней, но это не значит, что надо дожидаться, пока он прекратится. В снегопад также должна идти патрульная очистка улично-дорожной сети, чего зачастую не делается, и день 18 декабря это подтвердил. В итоге все стоит, движение транспортных средств парализовано. К тому же обслуживающие организации порой занимаются уборкой снега не 4-6 часов, а 4, 5, а то и 6 дней".

 

Какой объект нужен на месте рынка 15-го микрорайона в Самаре?

Транспортно-пересадочный узел
Благоустроенный сквер
Всего проголосовало: 3270
архив опросов

Какие методы борьбы с терроризмом наиболее действенны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Паша Атлашов 23 декабря 2016 20:51 Грузовик снес пост ДПС "Зеленовка" под Тольятти

Спасибо!!!

Алекс Алексеев 10 декабря 2016 16:02 Столкновение трамваев на Барбошиной поляне могло произойти по вине водителя-стажера

Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

Евгений Андреев 16 ноября 2016 22:20 В Отрадном нетрезвая девушка без водительских прав за рулем Lada Kalina устроила ДТП со смертельным исходом

чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1