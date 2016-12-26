Почти треть ДТП с пострадавшими в регионе связаны с плохо чищенными дорогами

С 1 ноября по 19 декабря в Самарской области произошло 493 ДТП с пострадавшими, в 143 из которых (29 %) выявлены недостатки зимнего содержания дорог. Об этом сообщил и.о. начальника областного управления Юрий Некрасов.

"К сожалению, начиная с 1 ноября, когда выпал первый снег, организации, обслуживающие и федеральные, и региональные, и местные дороги, не справляются со своими задачами. С 1 ноября по 19 декабря в Самарской области произошло уже 493 ДТП с пострадавшими, в 143 из которых (29 %) выявлены недостатки зимнего содержания дорог", - приводит его слова "Самарское обозрение".

По словам Некрасова, за один только день, воскресенье 18 декабря, когда шел снег, произошло 15 ДТП с 9 погибшими и 31 раненым, 19 декабря - еще 15 происшествий, в которых пострадали 18 человек. Всем этим ДТП сопутствовали недостатки зимнего содержания дорог.

"Да, недостатки зимнего содержания дорог не являются причиной ДТП, поскольку Правила дорожного движения обязывают водителя выбирать скорость с учетом дорожных, метеорологических и прочих условий. Многие этого недопонимают, но состояние дорог ситуацию усугубляет и приводит к таким вот печальным последствиям", - отмечает полицейский.

Одним из факторов неудовлетворительной работы обслуживающих организаций Некрасов назвал отсутствие необходимого количества техники, а также ее изношенность.

"После окончания снегопада обслуживающим организациям дается 4-6 часов для наведения на дорогах порядка, - напоминает он. - А в снегопад высота снежного слоя не должна превышать 2 см. Ведь снег может идти весь день, сутки, несколько дней, но это не значит, что надо дожидаться, пока он прекратится. В снегопад также должна идти патрульная очистка улично-дорожной сети, чего зачастую не делается, и день 18 декабря это подтвердил. В итоге все стоит, движение транспортных средств парализовано. К тому же обслуживающие организации порой занимаются уборкой снега не 4-6 часов, а 4, 5, а то и 6 дней".