Почти треть ДТП с пострадавшими в регионе связаны с плохо чищенными дорогами

С 1 ноября по 19 декабря в Самарской области произошло 493 ДТП с пострадавшими, в 143 из которых (29 %) выявлены недостатки зимнего содержания дорог. Об этом сообщил и.о. начальника областного управления Юрий Некрасов.
"К сожалению, начиная с 1 ноября, когда выпал первый снег, организации, обслуживающие и федеральные, и региональные, и местные дороги, не справляются со своими задачами. С 1 ноября по 19 декабря в Самарской области произошло уже 493 ДТП с пострадавшими, в 143 из которых (29 %) выявлены недостатки зимнего содержания дорог", - приводит его слова "Самарское обозрение".
По словам Некрасова, за один только день, воскресенье 18 декабря, когда шел снег, произошло 15 ДТП с 9 погибшими и 31 раненым, 19 декабря - еще 15 происшествий, в которых пострадали 18 человек. Всем этим ДТП сопутствовали недостатки зимнего содержания дорог.
"Да, недостатки зимнего содержания дорог не являются причиной ДТП, поскольку Правила дорожного движения обязывают водителя выбирать скорость с учетом дорожных, метеорологических и прочих условий. Многие этого недопонимают, но состояние дорог ситуацию усугубляет и приводит к таким вот печальным последствиям", - отмечает полицейский.
Одним из факторов неудовлетворительной работы обслуживающих организаций Некрасов назвал отсутствие необходимого количества техники, а также ее изношенность.
"После окончания снегопада обслуживающим организациям дается 4-6 часов для наведения на дорогах порядка, - напоминает он. - А в снегопад высота снежного слоя не должна превышать 2 см. Ведь снег может идти весь день, сутки, несколько дней, но это не значит, что надо дожидаться, пока он прекратится. В снегопад также должна идти патрульная очистка улично-дорожной сети, чего зачастую не делается, и день 18 декабря это подтвердил. В итоге все стоит, движение транспортных средств парализовано. К тому же обслуживающие организации порой занимаются уборкой снега не 4-6 часов, а 4, 5, а то и 6 дней".
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.