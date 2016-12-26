Ограбить офис микрозаймов в Чапаевске помогла бывшая сотрудница

Полиция раскрыла ограбление офиса организации микрофинансирования, совершенное на ул. Ленина в Чапаевске вечером 20 декабря.

Прибывшим сотрудникам полиции потерпевшая — работница фирмы, рассказала, что в помещение вошел мужчина и, угрожая ножом, потребовал у нее ценные вещи. Злоумышленник похитил два сотовых телефона и два ноутбука.

В ходе работы на месте происшествия оперативники установили, что подозреваемый действовал по наводке бывшей работницы офиса, которая под видом дружеского визита пришла в филиал и подала знак к началу преступного действия. После этого и было совершено нападение. Инцидент произошел под конец рабочего дня, и посетителей в офисе уже не было.

Опросив предполагаемую соучастницу преступления, полицейские определили примерное место нахождения подозреваемого. Благодаря быстрым и профессиональным действиям сотрудников уголовного розыска, подозреваемый — 29-летний местный житель, был задержан в квартире, где на вырученные от реализации похищенного имущества деньги собирался приобрести наркотическое вещество.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой", возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято. Подозреваемый и его соучастница задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.