Ограбить офис микрозаймов в Чапаевске помогла бывшая сотрудница

Полиция раскрыла ограбление офиса организации микрофинансирования, совершенное на ул. Ленина в Чапаевске вечером 20 декабря.
Прибывшим сотрудникам полиции потерпевшая — работница фирмы, рассказала, что в помещение вошел мужчина и, угрожая ножом, потребовал у нее ценные вещи. Злоумышленник похитил два сотовых телефона и два ноутбука.
В ходе работы на месте происшествия оперативники установили, что подозреваемый действовал по наводке бывшей работницы офиса, которая под видом дружеского визита пришла в филиал и подала знак к началу преступного действия. После этого и было совершено нападение. Инцидент произошел под конец рабочего дня, и посетителей в офисе уже не было.
Опросив предполагаемую соучастницу преступления, полицейские определили примерное место нахождения подозреваемого. Благодаря быстрым и профессиональным действиям сотрудников уголовного розыска, подозреваемый — 29-летний местный житель, был задержан в квартире, где на вырученные от реализации похищенного имущества деньги собирался приобрести наркотическое вещество.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой", возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято. Подозреваемый и его соучастница задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))