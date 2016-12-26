Пожар в квартире на 6-й Просеке в Самаре тушили 24 человека

В воскресенье, 25 декабря, в 21:01 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в доме на 6-й Просеке в Промышленном районе Самары, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, в квартире горели домашние вещи на площади 15 кв. м. Пожару был присвоен повышенный номер сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 24 человека, применялось шесть единиц техники.
Во время тушения из дома было эвакуировано восемь человек. Очаг возгорания удалось локализовать в 21:30, а через четыре минуты пожар был полностью ликвидирован. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление