Пожар в квартире на 6-й Просеке в Самаре тушили 24 человека

В воскресенье, 25 декабря, в 21:01 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в доме на 6-й Просеке в Промышленном районе Самары, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, в квартире горели домашние вещи на площади 15 кв. м. Пожару был присвоен повышенный номер сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 24 человека, применялось шесть единиц техники.

Во время тушения из дома было эвакуировано восемь человек. Очаг возгорания удалось локализовать в 21:30, а через четыре минуты пожар был полностью ликвидирован. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.