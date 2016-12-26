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Пожары Происшествия

Пожар в квартире на 6-й Просеке в Самаре тушили 24 человека

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 декабря, в 21:01 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в доме на 6-й Просеке в Промышленном районе Самары, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: 63.mchs.gov.ru

По данным чрезвычайной службы, в квартире горели домашние вещи на площади 15 кв. м. Пожару был присвоен повышенный номер сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 24 человека, применялось шесть единиц техники.

Во время тушения из дома было эвакуировано восемь человек. Очаг возгорания удалось локализовать в 21:30, а через четыре минуты пожар был полностью ликвидирован. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

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Последние комментарии

Юляшка Мальцева 11 декабря 2016 18:38 Пенсионерка отравилась угарным газом и получила ожоги в загоревшемся доме в пос. Ясная Поляна

Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((

Мария Михайлова 11 декабря 2016 10:57 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:52 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора

Илья Сомов 10 декабря 2016 16:43 Полиция третий год ищет преступника, поджигавшего несколько раз один и тот же дом

Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление

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