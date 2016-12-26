Росавиация отозвала допуск у "Северного ветера" на ежедневные полеты из Самары в Ларнаку

Росавиация отозвала допуск у авиакомпании "Северный ветер" на ежедневные полеты из Самары в Ларнаку (Кипр). Причина — "невыполнение полетов более одного сезона расписания ИАТА, следующего за сезоном, в котором был выдан допуск", пишет samara.ru.

По этой же причине у авиакомпании отозваны допуски на полеты в Ларнаку из 10 других российских городов: Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Уфы.