Самаранефтегаз увеличил добычу нефти на 3,3%

В 2016 году исполнилось ровно 80 лет с начала промышленной добычи нефти в Самарской области и столько же — старейшему предприятию отрасли, АО "Самаранефтегаз". Сегодня оно обслуживает 173 месторождения, работая в 26 муниципальных образованиях нашего региона и в двух районах Оренбуржья.

Знаковое событие предприятие встретило внушительными производственными успехами и новыми общественными признаниями. Главные торжества, посвященные юбилею самарской нефти, прошли в сентябре, в День работников нефтяной и газовой промышленности. К этому празднику были приурочены выпуск книги "Черное золото Поволжья", выход исторического фильма, а также установка на Сызранском месторождении новой стелы на месте скважины № 8, которая дала первую промышленную нефть в Самарской области. А в офисно-деловом центре АО "Самаранефтегаз" подходят к завершению работы над созданием информационно-исторического центра "Самарская нефть".

В целом, если говорить о производственных достижениях трудового коллектива в юбилейный год, за 11 месяцев 2016 года АО Самаранефтегаз добыл нефти на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Добыча попутного нефтяного газа увеличилась на 1,8%. Стабильное увеличение показателей обеспечивается, прежде всего, за счет реализации программы по эксплуатационному бурению, вводу новых скважин и применению передовых методов при проведении геолого-технических мероприятий. Так, за неполный 2016 год было пробурено более 287 тысяч метров горных пород, в том числе 13,7 тысячи метров в разведочном бурении. Особое внимание уделяется уделялось капитальному ремонту скважин с применением современных технологий. Только в 2016 году нефтедобытчики провели 13 операций по зарезке боковых стволов скважин и 66 — по гидроразрыву пласта.

В соответствии с политикой компании "Роснефть" в целях устойчивого роста добычи нефти и газа Самаранефтегаз активно работает и над расширением ресурсной базы. В июне предприятие получило право пользования недрами Ключевского, Максимовского, Ново-Крутяковского и Южно-Бутковского участков с целью их геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья сроком на 25 лет. Участки суммарной площадью около 940 кв. км расположены в Красноармейском, Волжском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Богатовском, а также Борском и Алексеевском районах губернии, в непосредственной близости от разрабатываемых нефтяниками месторождений. В октябре АО "Самаранефтегаз" стало победителем аукциона на право пользования недрами Подлесного участка в Челно-Вершинском районе, площадью более 174 кв. км. Кроме того, в рамках выполнения программы геолого-разведочных работ получены промышленные притоки нефти в пробуренной разведочной скважине на Ново-Тополевском поднятии Бариновско-Лебяжинского месторождения и в двух поисковых скважинах на Немском и Костюковском поднятиях.

Наращивание объемов добычи нефти и газа также достигается за счет запуска новых объектов инфраструктуры. В 2016 году было построено более 190 километров трубопроводов и почти 58 километров линий электропередачи. Введены в эксплуатацию газокомпрессорные станции "Козловская", "Сологаевская" и "Яблоневская", химико-аналитическая лаборатория на УПН "Якушкинская", площадка для размещения и переработки нефтесодержащих отходов на Горбатовском месторождении.

"Необходимо подчеркнуть, что проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию этих объектов велись согласно принятым в нефтяной и газовой промышленности правилам, разработанным в строгом соответствии с действующим федеральным законодательством, — отмечает генеральный директор АО "Самаранефтегаз" Гани Гилаев. — Мы осознаем всю меру ответственности за обеспечение безопасных условий труда и состояние здоровья как персонала, так и людей, проживающих в регионах производственной деятельности предприятия".

Традиционно большинство мероприятий, организованных самарскими нефтяниками, направлены на обеспечение промышленной безопасности и охрану окружающей среды. В этом году, в частности, прошли соревнования добровольных пожарных дружин, учебно-методический сбор ГО и ЧС, смотр-конкурс на лучший цех в области промышленной безопасности и охраны труда. Следуя политике социальной ответственности НК "Роснефть" и принципу строгого соблюдения природоохранного законодательства, Самаранефтегаз ежегодно участвует в восполнении речной фауны, в 2016 году нефтяники выпустили в Волгу 10 тысяч сеголеток сазана и толстолобика.

Работу самарских нефтедобытчиков в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды получает неизменно высокую оценку со стороны контролирующих структур и широкой общественности. Так, в уходящем году Самаранефтегаз в очередной раз был признан лауреатом конкурса "100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент". Почетный диплом "За увеличение финансирования экологических программ" и медаль "100 лучших организаций России" подтвердили масштабную работу предприятия в области охраны окружающей среды и создания условий безопасного производства. По результатам интернет-голосования в региональном конкурсе "ЭкоЛидер" главное нефтедобывающее предприятие губернии получило звание "Народный ЭкоЛидер" в номинации "Промышленный гигант". Лучшим Самаранефтегаз был признан и среди дочерних обществ НК "Роснефть" блока "Разведка и добыча" по итогам работы в 2015 году в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. За десятилетия работы компания зарекомендовала себя и социально ответственным предприятием — акционерное общество стало победителем конкурса "Лучший страхователь по обязательному пенсионному страхованию 2015 года". Еще одну победу — II место — оно заслуженно одержало в региональном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда.

Деятельность предприятия в сфере охраны труда, техники безопасности и социальной защищенности работников стоит на первом месте всегда. Поэтому целевые программы совершенствуются с каждым годом, а навыки сотрудников оттачиваются постоянно. В Самаранефтегазе накоплен огромный кадровый потенциал, поддерживается преемственность поколений и приветствуется талантливая молодежь, способная предлагать инновационные подходы и решения. Кроме того, начинающие специалисты, а также члены семей сотрудников — талантливые спортсмены и самодеятельные артисты, активные участники и частые победители корпоративных соревнований, научно-технических конференций, семинаров и тренингов. Создание условий для профессионального и для личностного роста сотрудников — не менее важное направление работы, чем увеличение производственных показателей. Ведь именно от людей, от их настроя, удовлетворенности, социального благополучия напрямую зависят успехи предприятия, и их впереди — немало.