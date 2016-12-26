На прошедшей неделе в области подорожал бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо

На прошедшей неделе в Самарской области подорожал бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, сообщает региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли.

Цены на них повысились: дизельное топливо — на 0,4-1,1 руб./л, на АИ-92 и АИ-95 — на 0,1-0,8 руб./литр.

Так, по состоянию на 23 декабря на областных АЗС цены на автомобильное топливо составили: АИ-80 — 30,9 - 31,1 руб./л, АИ - 92 — 33,9-34,7 руб./л., АИ-95 — 37,1 - 37,7 руб./л и дизельное топливо — 34,2 - 36,2 руб./литр.