На прошедшей неделе в области подорожал бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо

На прошедшей неделе в Самарской области подорожал бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, сообщает региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли.
Цены на них повысились: дизельное топливо — на 0,4-1,1 руб./л, на АИ-92 и АИ-95 — на 0,1-0,8 руб./литр.
Так, по состоянию на 23 декабря на областных АЗС цены на автомобильное топливо составили: АИ-80 — 30,9 - 31,1 руб./л, АИ - 92 — 33,9-34,7 руб./л., АИ-95 — 37,1 - 37,7 руб./л и дизельное топливо — 34,2 - 36,2 руб./литр.
Последние комментарии
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.
Надеюсь не высотки в духе Баранникова?