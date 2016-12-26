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Экономика и бизнес

На прошедшей неделе в области подорожал бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На прошедшей неделе в Самарской области подорожал бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, сообщает региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли.

Цены на них повысились: дизельное топливо — на 0,4-1,1 руб./л, на АИ-92 и АИ-95 — на 0,1-0,8 руб./литр.

Так, по состоянию на 23 декабря на областных АЗС цены на автомобильное топливо составили: АИ-80 — 30,9 - 31,1 руб./л, АИ - 92 — 33,9-34,7 руб./л., АИ-95 — 37,1 - 37,7 руб./л и дизельное топливо — 34,2 - 36,2 руб./литр.

Какой объект нужен на месте рынка 15-го микрорайона в Самаре?

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Последние комментарии

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

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ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

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Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:25 Утвердили планировку территории тренировочной площадки к ЧМ в районе "Русской охоты"

Видно откуда ушки растут.

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:23 Казанский "Унистрой" в 2017 г. начнет строить ЖК в районе ул. М. Горького

Надеюсь не высотки в духе Баранникова?

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