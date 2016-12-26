На приобретение 22 квартир для переселенцев в Новоборском выделят 31 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе по приобретению квартир с чистовой отделкой в п. Новоборский Борского района для переселения граждан из ветхого аварийного жилья завершится 9 января, сообщается на сайте госзакупок.

Победитель должен будет предоставить 22 квартиры общей площадью не менее 934,3 кв. м до 1 марта 2017 года.

На это выделяют из областного и местного бюджетов 31,1 млн рублей.

Итоги подведут 16 января.