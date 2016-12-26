В Самаре пострадала кондуктор автобуса, врезавшегося в столб

В субботу, 24 декабря, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием 44-летнего водителя автобуса МАЗ маршрута № 66. Примерно в 19:50 он ехал по ул. Бакинской со стороны Торгового переулка в направлении ул. Грозненской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, в районе дома № 1 по ул. Калининградской, водитель автобуса не обеспечил должный контроль за движением и столкнулся со световой опорой, расположенной с левой стороны проезжей части.

В результате аварии пострадала 28-летняя кондуктор автобуса. Оперативно прибывшие на место происшествия врачи самарской "скорой помощи" доставили ее в лечебное учреждение. А медики стационара, как сообщают в ГИБДД, обнаружили у женщины ушибы мягких тканей головы и тазобедренного сустава. После оказания помощи ее отпустили домой.

По факту ДТП ведется проверка.