В Самаре пострадала кондуктор автобуса, врезавшегося в столб

В субботу, 24 декабря, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием 44-летнего водителя автобуса МАЗ маршрута № 66. Примерно в 19:50 он ехал по ул. Бакинской со стороны Торгового переулка в направлении ул. Грозненской, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, в районе дома № 1 по ул. Калининградской, водитель автобуса не обеспечил должный контроль за движением и столкнулся со световой опорой, расположенной с левой стороны проезжей части.
В результате аварии пострадала 28-летняя кондуктор автобуса. Оперативно прибывшие на место происшествия врачи самарской "скорой помощи" доставили ее в лечебное учреждение. А медики стационара, как сообщают в ГИБДД, обнаружили у женщины ушибы мягких тканей головы и тазобедренного сустава. После оказания помощи ее отпустили домой.
По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.