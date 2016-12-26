Женщина и ребенок пострадали при столкновении трех машин на трассе Самара — Большая Черниговка

В Волжском районе 25 декабря произошло ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 11:05 на 19 км дороги Самара — Большая Черниговка 30-летняя водитель "десятки", ехавшая со стороны с. Дубовый Умет в направлении Большой Глушицы, по предварительной версии полицейских, во время обгона не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и там столкнулась сначала с Chevrolet Niva, а затем — с "девяткой".
В результате аварии травмы получили женщина, управлявшая "десяткой", и ее девятилетняя пассажирка.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.