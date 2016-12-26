Женщина и ребенок пострадали при столкновении трех машин на трассе Самара — Большая Черниговка

В Волжском районе 25 декабря произошло ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:05 на 19 км дороги Самара — Большая Черниговка 30-летняя водитель "десятки", ехавшая со стороны с. Дубовый Умет в направлении Большой Глушицы, по предварительной версии полицейских, во время обгона не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и там столкнулась сначала с Chevrolet Niva, а затем — с "девяткой".

В результате аварии травмы получили женщина, управлявшая "десяткой", и ее девятилетняя пассажирка.