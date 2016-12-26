В Самарской области местами похолодает до -18 °C

С востока в Самарскую область подбирается гребень Сибирского антициклона. Его воздушная масса сухая и значительно холоднее, поэтому осадки вероятны слабые, температура воздуха в ночные часы при прояснениях может понизиться до 13-18 градусов мороза.

Об этом сообщают в Приволжском УГМС. В понедельник, 26 декабря, синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха -8 ... -13 °C. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Во вторник, 27 декабря, ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ночью похолодает от -10 до -15 °C, местами до -18 °C. Днем температура воздуха составит -6 ... -11 °C. Ветер юго-западный 5-10 м/с. В среду, 28 декабря, ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный снег. В ночные и дневные часы температура воздуха составит -5 ... -10 °C. Ветер юго-западный 7-12 м/с.