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Общество

В Самарской области местами похолодает до -18 °C

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С востока в Самарскую область подбирается гребень Сибирского антициклона. Его воздушная масса сухая и значительно холоднее, поэтому осадки вероятны слабые, температура воздуха в ночные часы при прояснениях может понизиться до 13-18 градусов мороза.

Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 26 декабря, синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха -8 ... -13 °C. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Во вторник, 27 декабря, ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ночью похолодает от -10 до -15 °C, местами до -18 °C. Днем температура воздуха составит -6 ... -11 °C.

Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В среду, 28 декабря, ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный снег. В ночные и дневные часы температура воздуха составит -5 ... -10 °C. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Какой объект нужен на месте рынка 15-го микрорайона в Самаре?

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Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?

Джон Смит 09 декабря 2016 20:29 11 декабря жители Самары приглашаются для обсуждения логотипа города к ЧМ-18

Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.

Вера Дутлова 01 декабря 2016 17:00 Переживший пожар дом на улице Водников в Самаре планируется восстановить

Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20

Диана Руманова 28 ноября 2016 22:40 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?

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