"Т Плюс Самара" в 2017 году поднимет тариф по максимуму

В 2017 г. тарифы "Т Плюс Самара" вырастут на 4,3%, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, именно на таком уровне правительство РФ утвердило предельный допустимый индекс изменения цен на услуги ЖКХ для Самарской области. Новые тарифы будут введены с 1 июля 2017 года.

Впрочем в "Т Плюс" решили акцентировать внимание на том, что эта величина ниже предельного уровня роста тарифа на тепловую энергию, установленного ФАС для Самарской области - 4,7%.