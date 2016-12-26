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В Оренбурге открылся многопрофильный лечебно-диагностический комплекс "Медгард"

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Медгард-Оренбург" — пятый в медицинской сети "Медгард". Многопрофильные лечебно-диагностические комплексы уже много лет успешно работают в Самаре, Тольятти и Ульяновске, ежегодно оказывая миллионы простых и сложных медицинских услуг десяткам тысяч пациентов.

Сеть "Медгард" динамично развивается. Совсем немного осталось до открытия "Медгарда" в Набережных Челнах, ведутся строительные работы в Саратове и Самаре. Недавно приобретена недвижимость в Пензе, где будет организована многопрофильная больница.

Обмен врачебным опытом, внедрение новейших технологий, применение современных стандартов медицинского обслуживания — все это дает возможность людям результативно поправлять и укреплять свое здоровье.

"Пока мы в формате поликлиники с расширенными опциями, а через несколько месяцев заработает и вторая очередь — круглосуточный стационар с отделениями хирургии, анестезиологии и реанимации", — говорит главный врач клиники, врач-педиатр, кандидат медицинских наук Марина Шеенкова.

Сейчас в четырехэтажном корпусе площадью 3 200 кв. метров находятся детская и взрослая поликлиники, клиническая лаборатория, рентген-кабинет, отделение ультразвуковой, функциональной и эндоскопической диагностики, отделения реабилитации, физиотерапии и дневной стационар.

Несколько кабинетов отведено под взрослую стоматологию, и здесь собрано все необходимое для здоровья зубов: стоматологическая терапия, хирургия, ортодонтия, ортопедия и даже челюстно-лицевая хирургия.

Оборудование в клинике новое, японского, немецкого, израильского, швейцарского, итальянского, американского и отечественного производства. Все оно подобрано в соответствии с лучшими стандартами мировой медицины.

"Медгард–Оренбург" заявил более сотни направлений медицинской деятельности, и со временем все они появятся. Но уже сегодня здесь принимают не только "популярные" специалисты (гинекологи, хирурги, терапевты, педиатры, ЛОРы, офтальмологи), но и "редкие", к примеру, пластический хирург, косметолог, флеболог, психиатр и онкопроктолог.

На сегодня штат поликлиники укомплектован на 100%. К вопросу подбора персонала здесь подходят очень тщательно, руководствуясь не только профессиональным опытом коллег, но и их репутацией.

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