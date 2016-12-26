В Похвистневе задержали подозреваемого в серийных кражах колодезных люков

В Похвистневе полицейские задержали 41-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в кражах колодезных люков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее местные жители сообщили правоохранителям, что неизвестный, передвигающийся на "девяносто девятой", украл нескольких чугунных крышек с колодцев. Это подтвердили представители коммунальных служб города. По статье "Кража" было возбуждено уголовное дело.
Полицейские установили личность владельца автомобиля. На заднем сиденье машины обнаружилась крышка от люка. В результате мужчина не стал отрицать причастности к преступлениям. А во время осмотра дома подозреваемого полицейские нашли еще 19 украденных крышек.
Сейчас похищенное имущество возвращено в коммунальные организации.
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))