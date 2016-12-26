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Преступления Происшествия

В Похвистневе задержали подозреваемого в серийных кражах колодезных люков

ПОХВИСТНЕВО. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистневе полицейские задержали 41-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в кражах колодезных люков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

Ранее местные жители сообщили правоохранителям, что неизвестный, передвигающийся на "девяносто девятой", украл нескольких чугунных крышек с колодцев. Это подтвердили представители коммунальных служб города. По статье "Кража" было возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили личность владельца автомобиля. На заднем сиденье машины обнаружилась крышка от люка. В результате мужчина не стал отрицать причастности к преступлениям. А во время осмотра дома подозреваемого полицейские нашли еще 19 украденных крышек.

Сейчас похищенное имущество возвращено в коммунальные организации.

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