В Похвистневе задержали подозреваемого в серийных кражах колодезных люков

В Похвистневе полицейские задержали 41-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в кражах колодезных люков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее местные жители сообщили правоохранителям, что неизвестный, передвигающийся на "девяносто девятой", украл нескольких чугунных крышек с колодцев. Это подтвердили представители коммунальных служб города. По статье "Кража" было возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили личность владельца автомобиля. На заднем сиденье машины обнаружилась крышка от люка. В результате мужчина не стал отрицать причастности к преступлениям. А во время осмотра дома подозреваемого полицейские нашли еще 19 украденных крышек.

Сейчас похищенное имущество возвращено в коммунальные организации.