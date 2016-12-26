На "Авиакоре" работают следователи по делу о крушении самолета под Сочи

На самарский авиационный завод "Авиакор" 25 декабря прибыли представители следственных органов, сообщила пресс-служба корпорации "Русские машины", в которую входит самарское предприятие.
Представителям следственных органов на "Авиакоре" были предоставлены все документы, касающиеся самолета Ту-154 № 85572, потерпевшего крушение под Сочи.
Изучение технической документации в подобных случаях — стандартная процедура, говорится в сообщении.
Сотрудники предприятия, участвовавшие в работах по самолету № 85572, оказывают следователям максимально возможное содействие.
Также, при необходимости, специалисты "Авиакора" готовы принять участие в работе комиссии по расследованию причин катастрофы.
Разбившийся над Черным морем самолёт Ту-154 № 85572 был выпущен 29 марте1983 года. Изготовитель — КуАПО, Куйбышев, сейчас ОАО "Авиакор-авиационный завод". Последний (третий по счету) капитальный ремонт борт проходил на ОАО "Авиакор-авиационный завод" по контракту с ПАО "ОАК" в декабре 2014 года. С момента выполнения данного капитального ремонта заявок от эксплуатанта на плановое периодическое техническое обслуживание (ПТО) самолета и продление ресурсов на "Авиакор-авиационный завод" не поступало, соответственно, ПТО данного борта "Авиакор" не осуществлял.