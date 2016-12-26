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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

На "Авиакоре" работают следователи по делу о крушении самолета под Сочи

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На самарский авиационный завод "Авиакор" 25 декабря прибыли представители следственных органов, сообщила пресс-служба корпорации "Русские машины", в которую входит самарское предприятие.

На "Авиакоре" работают следователи по делу о крушении самолета под Сочи На "Авиакоре" работают следователи по делу о крушении самолета под Сочи
Фото: sgpress.ru

Представителям следственных органов на "Авиакоре" были предоставлены все документы, касающиеся самолета Ту-154 № 85572, потерпевшего крушение под Сочи.

Изучение технической документации в подобных случаях — стандартная процедура, говорится в сообщении.

Сотрудники предприятия, участвовавшие в работах по самолету № 85572, оказывают следователям максимально возможное содействие.

Также, при необходимости, специалисты "Авиакора" готовы принять участие в работе комиссии по расследованию причин катастрофы.

Разбившийся над Черным морем самолёт Ту-154 № 85572 был выпущен 29 марте1983 года. Изготовитель — КуАПО, Куйбышев, сейчас ОАО "Авиакор-авиационный завод". Последний (третий по счету) капитальный ремонт борт проходил на ОАО "Авиакор-авиационный завод" по контракту с ПАО "ОАК" в декабре 2014 года. С момента выполнения данного капитального ремонта заявок от эксплуатанта на плановое периодическое техническое обслуживание (ПТО) самолета и продление ресурсов на "Авиакор-авиационный завод" не поступало, соответственно, ПТО данного борта "Авиакор" не осуществлял.

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