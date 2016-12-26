На самарский авиационный завод "Авиакор" 25 декабря прибыли представители следственных органов, сообщила пресс-служба корпорации "Русские машины", в которую входит самарское предприятие.

На "Авиакоре" работают следователи по делу о крушении самолета под Сочи

Представителям следственных органов на "Авиакоре" были предоставлены все документы, касающиеся самолета Ту-154 № 85572, потерпевшего крушение под Сочи.

Изучение технической документации в подобных случаях — стандартная процедура, говорится в сообщении.

Сотрудники предприятия, участвовавшие в работах по самолету № 85572, оказывают следователям максимально возможное содействие.

Также, при необходимости, специалисты "Авиакора" готовы принять участие в работе комиссии по расследованию причин катастрофы.