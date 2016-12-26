В Приволжском районе столкнулись "четырнадцатая" и "Нива", погибла женщина

В воскресенье, 25 декабря, в Приволжском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 8:20 на 68 км дороги Осинки — Приволжье 32-летний водитель "четырнадцатой", ехавший со стороны с. Приволжье в направлении Обшаровки, по предварительной версии, не справился с управлением, нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и столкнулся с "Нивой" под управлением 51-летнего мужчины.
В результате аварии обоих водителей и 46-летнего пассажира "Нивы" с травмами доставили в больницу. Кроме того, 29-летняя пассажирка "четырнадцатой" от полученных травм скончалась на месте до прибытия врачей.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.