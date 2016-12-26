В Приволжском районе столкнулись "четырнадцатая" и "Нива", погибла женщина

В воскресенье, 25 декабря, в Приволжском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 8:20 на 68 км дороги Осинки — Приволжье 32-летний водитель "четырнадцатой", ехавший со стороны с. Приволжье в направлении Обшаровки, по предварительной версии, не справился с управлением, нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и столкнулся с "Нивой" под управлением 51-летнего мужчины.

В результате аварии обоих водителей и 46-летнего пассажира "Нивы" с травмами доставили в больницу. Кроме того, 29-летняя пассажирка "четырнадцатой" от полученных травм скончалась на месте до прибытия врачей.