16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В отношении водителя грузовика, разрушившего пост ДПС, ведется административное расследование В Приволжском районе столкнулись "четырнадцатая" и "Нива", погибла женщина Женщина и ребенок пострадали при столкновении трех машин на трассе Самара — Большая Черниговка В Самаре пострадала кондуктор автобуса, врезавшегося в столб Почти треть ДТП с пострадавшими в регионе связаны с плохо чищенными дорогами

ДТП Происшествия

В Приволжском районе столкнулись "четырнадцатая" и "Нива", погибла женщина

ПРИВОЛЖЬЕ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 90
Версия для печати

В воскресенье, 25 декабря, в Приволжском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

В 8:20 на 68 км дороги Осинки — Приволжье 32-летний водитель "четырнадцатой", ехавший со стороны с. Приволжье в направлении Обшаровки, по предварительной версии, не справился с управлением, нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и столкнулся с "Нивой" под управлением 51-летнего мужчины.

В результате аварии обоих водителей и 46-летнего пассажира "Нивы" с травмами доставили в больницу. Кроме того, 29-летняя пассажирка "четырнадцатой" от полученных травм скончалась на месте до прибытия врачей.

Какой объект нужен на месте рынка 15-го микрорайона в Самаре?

Транспортно-пересадочный узел
Благоустроенный сквер
Всего проголосовало: 3270
архив опросов

Какие методы борьбы с терроризмом наиболее действенны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Паша Атлашов 23 декабря 2016 20:51 Грузовик снес пост ДПС "Зеленовка" под Тольятти

Спасибо!!!

Алекс Алексеев 10 декабря 2016 16:02 Столкновение трамваев на Барбошиной поляне могло произойти по вине водителя-стажера

Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

Евгений Андреев 16 ноября 2016 22:20 В Отрадном нетрезвая девушка без водительских прав за рулем Lada Kalina устроила ДТП со смертельным исходом

чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1