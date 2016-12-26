16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В отношении водителя грузовика, разрушившего пост ДПС, ведется административное расследование В Приволжском районе столкнулись "четырнадцатая" и "Нива", погибла женщина Женщина и ребенок пострадали при столкновении трех машин на трассе Самара — Большая Черниговка В Самаре пострадала кондуктор автобуса, врезавшегося в столб Почти треть ДТП с пострадавшими в регионе связаны с плохо чищенными дорогами

ДТП Происшествия

В отношении водителя грузовика, разрушившего пост ДПС, ведется административное расследование

ТОЛЬЯТТИ. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати

В отношении водителя грузовика Freightliner, утром 23 декабря врезавшегося в здание поста ДПС "Зеленовка", вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и ведется административное расследование за нарушение п. 9.10 ПДД РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Напомним, 66-летний водитель Freightliner, около 5:00 ехал по трассе М-5 со стороны Тольятти в направлении Самары. По предварительным данным, он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди Skoda. После удара грузовик продолжил движение и врезался в кирпичное строение стационарного поста ДПС. Сотрудников полиции в этот момент в помещении не было. После случившегося водителя грузовика госпитализировали с травмами головы.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области уточнили, что ответственность за нарушение п. 9.10 ПДД предусмотрена ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа 1,5 тыс. рублей.

Решение по факту ДТП будет принято после административного расследования.

Какой объект нужен на месте рынка 15-го микрорайона в Самаре?

Транспортно-пересадочный узел
Благоустроенный сквер
Всего проголосовало: 3270
архив опросов

Какие методы борьбы с терроризмом наиболее действенны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Паша Атлашов 23 декабря 2016 20:51 Грузовик снес пост ДПС "Зеленовка" под Тольятти

Спасибо!!!

Алекс Алексеев 10 декабря 2016 16:02 Столкновение трамваев на Барбошиной поляне могло произойти по вине водителя-стажера

Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.

Евгений Андреев 16 ноября 2016 22:20 В Отрадном нетрезвая девушка без водительских прав за рулем Lada Kalina устроила ДТП со смертельным исходом

чем только думают когда пьяными садятся за руль?

Иван Иваныч 17 октября 2016 17:25 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...

Hamaruba Tonga 14 октября 2016 17:19 Водитель Range Rover, участвовавший в аварии в Постниковом овраге, в момент ДТП был пьян

Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1