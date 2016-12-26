В отношении водителя грузовика, разрушившего пост ДПС, ведется административное расследование

В отношении водителя грузовика Freightliner, утром 23 декабря врезавшегося в здание поста ДПС "Зеленовка", вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и ведется административное расследование за нарушение п. 9.10 ПДД РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
Напомним, 66-летний водитель Freightliner, около 5:00 ехал по трассе М-5 со стороны Тольятти в направлении Самары. По предварительным данным, он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди Skoda. После удара грузовик продолжил движение и врезался в кирпичное строение стационарного поста ДПС. Сотрудников полиции в этот момент в помещении не было. После случившегося водителя грузовика госпитализировали с травмами головы.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области уточнили, что ответственность за нарушение п. 9.10 ПДД предусмотрена ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа 1,5 тыс. рублей.
Решение по факту ДТП будет принято после административного расследования.
Последние комментарии
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.