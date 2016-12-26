В отношении водителя грузовика, разрушившего пост ДПС, ведется административное расследование

В отношении водителя грузовика Freightliner, утром 23 декабря врезавшегося в здание поста ДПС "Зеленовка", вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и ведется административное расследование за нарушение п. 9.10 ПДД РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Напомним, 66-летний водитель Freightliner, около 5:00 ехал по трассе М-5 со стороны Тольятти в направлении Самары. По предварительным данным, он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди Skoda. После удара грузовик продолжил движение и врезался в кирпичное строение стационарного поста ДПС. Сотрудников полиции в этот момент в помещении не было. После случившегося водителя грузовика госпитализировали с травмами головы.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области уточнили, что ответственность за нарушение п. 9.10 ПДД предусмотрена ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа 1,5 тыс. рублей.

Решение по факту ДТП будет принято после административного расследования.