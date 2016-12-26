Президент ВСС Игорь Юргенс: "Страхование жизни впервые стало лидирующим сегментом рынка"

По данным Всероссийского союза страховщиков, прирост взносов по итогам 2016 г. должен составить около 15%. При этом финансовый результат сегмента будет в целом лучше, чем в 2015 г., но убыточность почти по всем сегментам, кроме страхования имущества юрлиц, в четвертом квартале вырастет.

"Предварительные итоги 2016 в целом позитивны: рынок, несмотря на очевидные проблемы со стороны спроса, продолжил расти. Доля расходов и комиссионного вознаграждения стабилизировалась. Быстро растет распространение страхования с франшизой, а доля добровольных видов страхования самая высокая за 10 лет", — пояснил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

По его словам, страховой рынок по итогам года поставит целый ряд "рекордов". Так, впервые страхование жизни становится лидирующим по объемам сегментом рынка.

Кроме того, страховщики отмечают максимальную долю банкострахования за всю историю.

По итогам третьего квартала и за девять месяцев 2016 г. страховой рынок показал двузначный прирост сборов; за 3 квартал 2016 года (по сравнению с третьем кварталом 2015 г.) прирост составил 16%, или 41,4 млрд рублей.

В третьем квартале показатель объема сборов по страхованию жизни впервые вплотную приблизился к объему рынка ОСАГО (58,7 млрд руб. и 59,3 млрд руб., соответственно).

"По итогам 2016 года мы ожидаем впервые в истории современного российского страхового рынка, что сегмент страхования жизни займет первую позицию по доле от общих сборов, обогнав ОСАГО", — пояснил Юргенс.

ОСАГО впервые за долгое время показало отрицательную динамику в третьем квартале, снизившись на 1,4 млрд рублей (-2,4%), в сегменте автокаско падение продолжилось — на 5 млрд рублей (-10,4%).