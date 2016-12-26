Плотины в Самарской области застрахуют за 2,8 млн рублей

ФГБУ "Управление "Самарамелиоводхоз" ищет подрядчика, который застрахует гидротехнические сооружения Самарской области в 2017 году.
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Речь идет об услугах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца гидротехнического сооружения за причинение вреда в результате аварии на гидротехнических сооружениях.
Страховая премия для компании, заключившей контракт, составит 2,76 млн рублей.
Страховщик ищется для девяти плотин:
- земляная плотина Кутулукского водохранилища Богатовского района Самарской области (суммарный размер возможного вреда — 714,85 млн руб.),
- земляная насыпная плотина Поляковского водохранилища Большечерниговского района Самарской области (суммарный размер возможного вреда — 297,81 млн руб.),
- земляная насыпная плотина Кондурчинского водохранилища Сергиевского района Самарской области (суммарный размер возможного вреда — 200 млн руб.),
- глухая земляная насыпная плотина Михайло-Овсянского водохранилища Пестравского района Самарской области (суммарный размер возможного вреда 32,2 млн руб.),
- плотина Ветлянского водохранилища Нефтегорского района Самарской области (суммарный размер возможного вреда 94,7 млн руб.),
- средненапорная плотина из местных материалов Черновского водохранилища Волжского района Самарской области (суммарный размер возможного вреда 30,8 млн руб.),
- земляная насыпная плотина Таловского водохранилища Большеглушицкого района Самарской области (9,8 млн руб.),
- земляная плотина водохранилища на р. Байтермишка Клявлинского района Самарской области (690 тыс. руб.),
- земляная плотина водохранилища на р. Б. Толкай Похвистневского района Самарской области (530 тыс. рублей).
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.