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Энергетика ТЭК

Плотины в Самарской области застрахуют за 2,8 млн рублей

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФГБУ "Управление "Самарамелиоводхоз" ищет подрядчика, который застрахует гидротехнические сооружения Самарской области в 2017 году.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Речь идет об услугах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца гидротехнического сооружения за причинение вреда в результате аварии на гидротехнических сооружениях.

Страховая премия для компании, заключившей контракт, составит 2,76 млн рублей.

Страховщик ищется для девяти плотин:

  • земляная плотина Кутулукского водохранилища Богатовского района Самарской области (суммарный размер возможного вреда — 714,85 млн руб.),
  • земляная насыпная плотина Поляковского водохранилища Большечерниговского района Самарской области (суммарный размер возможного вреда — 297,81 млн руб.),
  • земляная насыпная плотина Кондурчинского водохранилища Сергиевского района Самарской области (суммарный размер возможного вреда — 200 млн руб.),
  • глухая земляная насыпная плотина Михайло-Овсянского водохранилища Пестравского района Самарской области (суммарный размер возможного вреда 32,2 млн руб.),
  • плотина Ветлянского водохранилища Нефтегорского района Самарской области (суммарный размер возможного вреда 94,7 млн руб.),
  • средненапорная плотина из местных материалов Черновского водохранилища Волжского района Самарской области (суммарный размер возможного вреда 30,8 млн руб.),
  • земляная насыпная плотина Таловского водохранилища Большеглушицкого района Самарской области (9,8 млн руб.),
  • земляная плотина водохранилища на р. Байтермишка Клявлинского района Самарской области (690 тыс. руб.),
  • земляная плотина водохранилища на р. Б. Толкай Похвистневского района Самарской области (530 тыс. рублей).

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