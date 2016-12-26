Плотины в Самарской области застрахуют за 2,8 млн рублей

ФГБУ "Управление "Самарамелиоводхоз" ищет подрядчика, который застрахует гидротехнические сооружения Самарской области в 2017 году.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Речь идет об услугах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца гидротехнического сооружения за причинение вреда в результате аварии на гидротехнических сооружениях.

Страховая премия для компании, заключившей контракт, составит 2,76 млн рублей.

Страховщик ищется для девяти плотин: