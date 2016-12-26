Накануне Нового года в Филармонии пройдет концерт "Новый год в Париже"

Праздничный концерт "Новый год в Париже" пройдет в Самарской филармонии 30 декабря в 18:30.

Встретить Новый год в Париже — мечта многих романтиков. Большой и шумный город в это время преображается, а главный его символ — Эйфелева башня — смотрится особенно притягательно.

Если Рождество парижане проводят в домашней обстановке и в кругу семьи, то на Новый год выходят на улицы, встречаются с друзьями и просто веселятся, а 1 января проводится так называемый парад ряженых, похожий на бразильский карнавал.

Мысленно перенестись на Новый год в Париж с помощью музыки помогут солисты и артисты Самарской государственной филармонии.

Атмосферу волшебного праздника создадут лучшие номера из классических оперетт и популярных мюзиклов, сцены, ансамбли и сольные номера из оперетт Иоганна Шрауса, Ференца Легара, Имре Кальмана, Фредерика Лоу, Шарля Лекока и других признанных мастеров жанра.