Вышла книга "Самарские тайны российского кино"

В среду, 28 декабря, в 16:00 в Самарской публичной библиотеке пройдет презентация книги "Самарские тайны российского кино".
В Год кино в России уникальную книгу о самарских тайнах российского кино подготовили писатель Владимир Плотников и издательство "Самарские судьбы".
Участников презентации ждет встреча с автором — Владимиром Плотниковым и персонажами книги: заслуженными артистами России Виктором Евграфовым (исполнителем роли профессора Мориарти из киноэпопеи о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне и др.) и Иваном Морозовым (исполнителем одной из главных ролей в легендарном самарском сериале "Тревожные ночи в Самаре"), прозаиком и сценаристом Алексеем Солоницыным, а также писателями, художниками и журналистами.
У посетителей мероприятия будет возможность получить в подарок книгу с автографами ее создателей и героев.
Книга издана при поддержке администрации Самары.
Последние комментарии
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.
он до сих пор работает с детьми? прошу внимания педагогов и родителей, и правоохранительных органов! его нельзя к детям подпускать! он педофил! мы ездили с классом в турпоездку на 3 суток под его руководством (это было более 20 лет назад), и он ко мне приставал! я была слишком труслива, чтоб рассказать об этом кому-нибудь((