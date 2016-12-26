Вышла книга "Самарские тайны российского кино"

В среду, 28 декабря, в 16:00 в Самарской публичной библиотеке пройдет презентация книги "Самарские тайны российского кино".

В Год кино в России уникальную книгу о самарских тайнах российского кино подготовили писатель Владимир Плотников и издательство "Самарские судьбы".

Участников презентации ждет встреча с автором — Владимиром Плотниковым и персонажами книги: заслуженными артистами России Виктором Евграфовым (исполнителем роли профессора Мориарти из киноэпопеи о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне и др.) и Иваном Морозовым (исполнителем одной из главных ролей в легендарном самарском сериале "Тревожные ночи в Самаре"), прозаиком и сценаристом Алексеем Солоницыным, а также писателями, художниками и журналистами.

У посетителей мероприятия будет возможность получить в подарок книгу с автографами ее создателей и героев.

Книга издана при поддержке администрации Самары.