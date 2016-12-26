Сотрудники "Самарской сетевой компании" отключают незаконных потребителей

Не секрет — каждый без исключения потребитель должен своевременно и в соответствии с тарифами оплачивать полученные ресурсы. Однако среди жителей области пока еще немало тех, кто вопреки закону, не имея договоров на обслуживание и в обход приборов учета, подключается к электросетям.

С целью выявления и предотвращения подобных хищений сотрудники АО "ССК" регулярно проводят внеплановые проверки потребителей. В случае подтверждения фактов нарушения отключение от электросети проводится незамедлительно.

В этом году подобных выездных проверок было множество, благодаря им за первые три квартала удалось выявить 198 фактов незаконного потребления электроэнергии. К ноябрю эта цифра выросла до 240. В декабре работа продолжилась.

Очередной внеплановый рейд прошел в декабре по торговым точкам в Самаре. Первым контролеры АО "ССК" проверили магазин "Мир сладостей", расположенный у дома № 93 по ул. Димитрова.

"У этого потребителя отсутствует договор на энергоснабжение, — комментирует Светлана Шахова, ведущий инженер службы контроля учета АО "ССК". — Его отключали уже неоднократно, но, как мы видим, точка продолжает работать, вопреки законным требованиям. Владелец самовольно подключается к электросетям, в результате чего образуются потери, за которые мы вынуждены платить".

В этом случае потребитель снова был отключен от электросети, в отношении него составлен акт о бездоговорном потреблении, а также акт осмотра, который подтверждает факт самовольного подключения. Эти документы будут переданы в органы внутренних дел для составления протокола об административном правонарушении. Такое нарушение влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 100 до 200 тыс. рублей.

Еще одна незаконная врезка обнаружена рядом с торговой точкой на ул. Дыбенко. Наличие полного комплекта работающих электроприборов — радиаторы отопления, электрические духовки, микроволновая печь, электрочайник — наглядно свидетельствует о том, что деньги за электричество здесь не особо считают. Специалисты ССК определяют: электроэнергия поступает в помещение по кабелю, незаконно подключенному к световой опоре.

На вопрос о наличии договора на энергоснабжение продавец ссылается на владельца, которого, разумеется, на точке нет. Оперативный осмотр помещения подтверждает отсутствие электрических счетчиков, соответственно, потребление происходит точно не за счет предпринимателя.

Телефонный разговор с хозяином, до которого удалось дозвониться, результата не дал — тот рекомендовал все вопросы решать напрямую с продавцом. Человек за прилавком, в свою очередь, тоже отказался подписывать акты. Зато специалисты "ССК" выполнили свои обязанности незамедлительно — объект был отключен от сети в считанные минуты.

"Любые мошеннические схемы использования электроэнергии рано или поздно становятся явными, и потребителям приходится платить по счетам, причем в разы больше, чем если бы он рассчитывался за электричество по официально установленным приборам учета", — отметил Евгений Воронков, начальник отдела контроля и учета Самарских электрических сетей АО "ССК".