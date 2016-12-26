В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

В понедельник, 26 декабря, на ул. Красноармейской легковой автомобиль Peugeot ушел под землю, пишет 63.ru.

Владелец автомобиля рассказал, что он оставил свою машину на парковке у торгового центра "Кубатура". Когда он вернулся, увидел, что правые колеса начали проваливаться. Яма образовалась над проходящей теплотрассой, из-под асфальта шел пар.

Постепенно отверстие увеличилось в размере, машина погрузилась в него еще глубже. В яму начала "уходить" и припаркованная рядом Daewoo Nexia. Но ее успели оттащить от опасного места с помощью эвакуатора и "газели".

Напомним, аналогичное ЧП произошло в Самаре 18 октября текущего года. На пр. Ленина два автомобиля провалились из-за размытого грунта в яму с кипятком.