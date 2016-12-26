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Сбербанк к Новому году снизил ставки по ипотеке

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Исполнить мечту о собственной квартире стало проще благодаря акции Сбербанка "Новогоднее предложение" — ставки по ипотечным кредитам снижены на 0,5 процентных пункта.

Теперь ставки по продуктам "Приобретение готового жилья" и "Приобретение строящегося жилья" находятся в диапазоне от 11,5 до 13% годовых. Предложение действует до 31 января 2017 года.

Процесс получения ипотечного кредита стал проще — теперь для клиентов действует личный кабинет заемщика, где можно общаться с менеджером банка онлайн, направлять в банк пакет документов по объекту недвижимости для дальнейшего оформления ипотеки. В личном кабинете также видна вся детализация по кредиту, статус по работе банка с заявкой и срок окончания ее действия, памятка об этапах получения кредита, а также информация о дальнейшем ее сопровождении.

Сервис "Электронная регистрация права собственности в Росреестре", который предоставляют Центры ипотечного кредитования, также экономит время клиента — после предписания договора банк самостоятельно формирует необходимый пакет документов, который направляет в Росреестр.

Документы, подтверждающие права собственности, поступают на электронную почту клиента или в офис банка.

Эксперты банка отмечают, что благодаря доступности сервиса и сниженным ставкам спрос на ипотечные кредиты постоянно растет. Так, в 2016 году доля Поволжского банка в выдаче ипотечных кредитов составила 60%, сообщает пресс-служба банка.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Какой объект нужен на месте рынка 15-го микрорайона в Самаре?

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