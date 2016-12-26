Водителю троллейбуса, покалечившему пенсионерку, на год запретили садиться за руль

Самарский районный суд Самары вынес решение по делу о наезде на пенсионерку.

Напомним, 9 октября 2015 г. на перекрестке улиц Ленинградской и Самарской произошло ДТП: троллейбус сбил пенсионерку.

Водитель троллейбуса, Олеся Быкова, в суде пыталась доказать, что пострадавшая "вынырнула" из ниоткуда и была в слепой зоне, а она просто не могла ее увидеть при повороте. Тем более из-за припаркованных с нарушением на обочине машин.

Сама пострадавшая Немцева говорила, что шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, а троллейбус ударил ее лоб в лоб, а потом еще и на ногу наехал.

Женщина в итоге перенесла четыре операции, пролежала в больнице несколько месяцев и до сих пор передвигается на костылях, эксперты оценили ее травмы как тяжкий вред здоровью.

Суд посчитал виновной в ДТП водителя троллейбуса: совершая поворот направо, она обязана была убедиться в безопасности маневра и пропустить всех пешеходов, идущих по "зебре". Погода в тот день была хорошая, так что не было объективных причин, которые могли помешать избежать ДТП. А потому Олесю Быкову признали виновной по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

В итоге ее приговорили к году ограничения свободы и лишению водительских прав на тот же срок. Кроме того, она обязана выплатить потерпевшей 70 тыс. руб. в счет погашения морального вреда.