Водителю троллейбуса, покалечившему пенсионерку, на год запретили садиться за руль

Самарский районный суд Самары вынес решение по делу о наезде на пенсионерку.
Напомним, 9 октября 2015 г. на перекрестке улиц Ленинградской и Самарской произошло ДТП: троллейбус сбил пенсионерку.
Водитель троллейбуса, Олеся Быкова, в суде пыталась доказать, что пострадавшая "вынырнула" из ниоткуда и была в слепой зоне, а она просто не могла ее увидеть при повороте. Тем более из-за припаркованных с нарушением на обочине машин.
Сама пострадавшая Немцева говорила, что шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, а троллейбус ударил ее лоб в лоб, а потом еще и на ногу наехал.
Женщина в итоге перенесла четыре операции, пролежала в больнице несколько месяцев и до сих пор передвигается на костылях, эксперты оценили ее травмы как тяжкий вред здоровью.
Суд посчитал виновной в ДТП водителя троллейбуса: совершая поворот направо, она обязана была убедиться в безопасности маневра и пропустить всех пешеходов, идущих по "зебре". Погода в тот день была хорошая, так что не было объективных причин, которые могли помешать избежать ДТП. А потому Олесю Быкову признали виновной по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".
В итоге ее приговорили к году ограничения свободы и лишению водительских прав на тот же срок. Кроме того, она обязана выплатить потерпевшей 70 тыс. руб. в счет погашения морального вреда.
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Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев