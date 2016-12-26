На 1 тыс. трудоспособных жителей региона приходится 719 человек нетрудоспособного возраста

На 1 тыс. трудоспособных жителей Самарской области приходится 719 человек нетрудоспособного возраста, сообщил сайт региональной Общественной палаты.

Комиссия палаты по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами 21 декабря провела на площадке министерства социально-демографической и семейной политики области семинар-совещание с представителями общественных советов муниципальных образований.

Как рассказала министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова, за последние годы в Самарской области значительно вырос так называемый коэффициент иждивенческой нагрузки: сегодня он составляет 719 человек нетрудоспособного возраста на 1 тыс. человек трудоспособного, причем существенную долю этого коэффициента нагрузки составляют пожилые граждане.

С одной стороны, это свидетельство увеличивающейся продолжительности жизни. Однако именно численность населения моложе трудоспособного возраста является источником восполнения трудовых ресурсов в будущем, поэтому его сокращение представляет реальную угрозу демографической стабильности.

Согласно международным критериям население считается старым, если доля людей 65 лет и старше превышает 7%. В настоящее время в Самарской области этот показатель составляет 15,1%.

Как отмечается в релизе, несмотря на определенные успехи, достигнутые в последние годы в росте рождаемости и увеличении количества многодетных семей, ситуация в этой сфере остается сложной: для простого воспроизводства населения необходимо, чтобы на смену паре родителей приходило двое детей, однако, сегодня этот показатель — чуть более 1,7. Опасная тенденция последнего времени — катастрофическое уменьшение женщин детородного возраста.

Объем бюджетных ассигнований в Самарской области, предусмотренный на меры социальной поддержки в 2016 г., составляет 19,3 млрд руб., из них почти 14,7 млрд руб. — средства областного бюджета (9,6% от всех расходов бюджета региона).

В губернии действует 126 видов социальных выплат, из которых 60 оплачиваются из областного бюджета.

26 выплат распространяется на семьи с детьми (5,1 млрд руб.), 33 выплаты на пенсионеров (9,1 млрд руб.), 32 — на инвалидов (2,9 млрд рублей).

В общей сложности получателями мер соцподдержки являются 1,6 млн жителей области (с учетом того, что некоторые категории граждан получают более одной меры социальной поддержки).

При этом только 17 видов выплат предоставляются гражданам с учетом критерия нуждаемости.

"То есть по сути речь в большинстве случаев идет не о мерах соцподдержки, а о льготах, привилегиях, вознаграждении за былые заслуги, — подчеркнула Марина Антимонова. — Из 14,7 млрд руб. расходов областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки только 4,3 млрд руб. (29,7%) приходится на выплаты малоимущим".

На сегодняшний день уровень бедности среди семей с детьми в Самарской области составляет 18,5% (при общем показателе 11,2% бедных среди всего населения региона).

Пока удельный вес финансовых средств, обеспечивающих выплаты семьям с детьми, не превышает 26% общего объема, что не соответствует сложившемуся в губернии профилю бедности.

Ежемесячное пособие на ребенка составляет 200 руб. — это 2,1% от величины прожиточного минимума.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет - 50 руб. в месяц.

В министерстве посчитали, что для того, чтобы выплачивать женщинам в этот период возраста ребенка пособие в размере хотя бы прожиточного минимума, областному бюджету необходимо дополнительно 3,5 млрд рублей.

"Учитывая все вышесказанное, мы в настоящий момент очень серьезно работаем над проблемой внедрения критерия нуждаемости. Он должен быть понятным, прозрачным и объективным. Высвобождающиеся суммы можно будет направлять на индексацию выплат по тем же направлениям или переадресовывать на усиление мер поддержки других категорий граждан. Надеемся, что нам удастся выстроить расходование средств более рационально, более точечно, адресно. Но очень важно разъяснять людям с какой целью принимаются такие решения", — еще раз подчеркнула Марина Антимонова.