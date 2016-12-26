Житель Кинеля сообщил, что местный отдел полиции заминирован

Днем 23 декабря неизвестный сообщил, что в Кинеле заминировано здание отдела полиции. Сообщение владелец телефона, куда, видимо, случайно попал звонивший, сразу передал правоохранителям, однако оно в результате оказалось ложным.

На "телефонного террориста" вышли в этот же день. Оказалось, что это 33-летний сотрудник обычной фирмы, на момент звонка он был пьян.

В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", ему теперь грозит до трех лет лишения свободы либо штраф до 200 тыс. рублей.