За девять месяцев 2016 года жители региона 1,7 тыс. раз отравились спиртным

Роспотребнадзор обнародовал статистику, согласно которой жители Самарской области все чаще умирают от контрафактного алкоголя.

В прошлом году произошел резкий скачок смертности от алкоголя.

По сравнению с 2014 г. количество смертей увеличилось в шесть раз: с 36 до 208.

Всего за девять месяцев 2016 г. жители региона 1,7 тыс. раз отравились спиртным.

Во время употребления алкоголя умерли 243 человека — это на 17% больше, чем за весь 2015 год.