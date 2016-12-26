На содержание пешеходной зоны ул. Ленинградской за четыре месяца потратят 5,5 млн рублей

МП Самары "Жилсервис" заключит контракт на выполнение технологического комплекса работ по обеспечению эксплуатационного состояния пешеходной зоны по ул. Ленинградской в Самарском районе.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Стоимость контракта составит 5,5 млн рублей.

Подрядчик должен будет выполнять работы в декабре 2016 — марте 2017 года.

В перечень работ входит очистка от снега в снежные дни (механизированная и вручную), вывоз снега и мусора на полигоны, подметание в бесснежные дни, обработка противоголодедным материалом, подбор бытового мусора и посторонних предметов, очистка урн, содержание малых архитектурных форм (скамеек, урн, стелы, парапетов фонтанов), ограждений проездов, световых опор с устранением повреждений, ликвидацией "граффити" и несанкционированных объявлений.

Аукцион не проводился, договор заключат с единственным подрядчиком.