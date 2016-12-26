На содержание пешеходной зоны ул. Ленинградской за четыре месяца потратят 5,5 млн рублей

МП Самары "Жилсервис" заключит контракт на выполнение технологического комплекса работ по обеспечению эксплуатационного состояния пешеходной зоны по ул. Ленинградской в Самарском районе.
Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Стоимость контракта составит 5,5 млн рублей.
Подрядчик должен будет выполнять работы в декабре 2016 — марте 2017 года.
В перечень работ входит очистка от снега в снежные дни (механизированная и вручную), вывоз снега и мусора на полигоны, подметание в бесснежные дни, обработка противоголодедным материалом, подбор бытового мусора и посторонних предметов, очистка урн, содержание малых архитектурных форм (скамеек, урн, стелы, парапетов фонтанов), ограждений проездов, световых опор с устранением повреждений, ликвидацией "граффити" и несанкционированных объявлений.
Аукцион не проводился, договор заключат с единственным подрядчиком.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.